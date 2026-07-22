Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 22.07. - TecDAX schwach -0,80 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:23) bei 25.056,45 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: Airbus +4,17 %, GEA Group +2,77 %, MTU Aero Engines +1,51 %
Flop-Werte: Hochtief -1,76 %, Scout24 -1,59 %, Siemens Energy -1,48 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:23) bei 31.772,90 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: Porsche AG +2,15 %, Talanx +2,08 %, IONOS Group +1,88 %
Flop-Werte: Salzgitter -3,26 %, Jenoptik -3,06 %, AUTO1 Group -2,91 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.760,75 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Verbio +3,46 %, SMA Solar Technology +2,57 %, IONOS Group +1,88 %
Flop-Werte: Jenoptik -3,06 %, AIXTRON -1,91 %, Evotec -1,65 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:38) bei 6.271,89 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Airbus +4,17 %, TotalEnergies +2,11 %, ENI +1,38 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -4,04 %, DANONE -2,45 %, EssilorLuxottica -2,26 %
Der ATX steht bei 6.515,68 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,34 %, OMV +1,32 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,31 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,13 %, Wienerberger -1,86 %, STRABAG -0,69 %
Der SMI steht bei 14.303,77 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Nestle +1,64 %, Swiss Life Holding +0,86 %, Zurich Insurance Group +0,84 %
Flop-Werte: Lonza Group -2,44 %, Partners Group Holding -1,92 %, CIE Financiere Richemont -1,66 %
Der CAC 40 steht bei 8.388,02 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Airbus +4,17 %, TotalEnergies +2,11 %, ENGIE +1,22 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -5,84 %, DANONE -2,45 %, Kering -2,27 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.151,60 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +0,65 %, Alfa Laval +0,43 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,06 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,06 %, Skanska (B) -1,12 %, Telia Company -1,01 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.305,00 PKT und gewinnt bisher +0,72 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,26 %, Viohalco +1,22 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,77 %
Flop-Werte: Jumbo -4,34 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,66 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,11 %
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