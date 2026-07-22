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    EOS Holding GmbH / Hohe Investitionen und operative Stärke: EOS Gruppe ...

    Für Sie zusammengefasst
    • EBITDA des EOS Konzerns steigt auf 464,0 Mio
    • Investitionen in Forderungspakete 1 Milliarde
    • EcoVadis Goldmedaille für EOS Gruppe 2025/26
    OTS - EOS Holding GmbH / Hohe Investitionen und operative Stärke: EOS Gruppe ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Hohe Investitionen und operative Stärke: EOS Gruppe schließt erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/26 ab (FOTO)
    Hamburg (ots) -

    - Der EOS Konzern steigert sein Ergebnis auf 464,0 Millionen Euro (EBITDA). - Hohe Investitionen in Forderungspakete von 1 Milliarde Euro sichern Wachstum. - Herausragendes ESG-Rating mit der EcoVadis-Goldmedaille bestätigt erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie.

    Die EOS Gruppe hat ihre starke Position im europäischen Markt bestätigt und das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem erneuten Wachstum abgeschlossen. Das Ergebnis des EOS Konzerns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 464,0 Millionen Euro (Vorjahr: 460,8 Millionen Euro). Der Umsatz erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Region Zentraleuropa, zu der auch Deutschland zählt, steuerte mit 384,9 Millionen Euro einen wesentlichen Anteil zum Konzernumsatz bei.

    Maßgeblich für das erfolgreiche Geschäftsjahr sind insbesondere hohe Investitionen in Forderungspakete. Insgesamt investierte der EOS Konzern 1 Milliarde Euro in unbesicherte und besicherte Forderungen sowie Real Estate Owned (REO) Portfolios (Vorjahr: 826,6 Millionen Euro). Das entspricht einer Steigerung um mehr als 20 Prozent zum Vorjahr. "Wir haben das zweithöchste Investitionsvolumen in der Geschichte der EOS Gruppe nach dem Rekordjahr 2022/23 erreicht. Für europäische Banken ist die EOS Gruppe ein verlässlicher Partner für den Verkauf ihrer Non-Performing Loan (NPL) Bestände", sagt Marwin Ramcke, CEO der EOS Gruppe.

    Investitionen in Zentraleuropa gesteigert

    In der Region Zentraleuropa stiegen die Investitionen in Forderungen und Immobilien auf 256,3 Millionen Euro. "Angesichts der reifen und wettbewerbsintensiven Märkte in Zentraleuropa freuen wir uns besonders über die hohen Investitionen in Deutschland, einem der wichtigsten Märkte der EOS Gruppe", erklärt Dr. Stephan Ohlmeyer, Mitglied der Geschäftsführung der EOS Gruppe und verantwortlich für die Region.

    Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung

    Die gesamte Wertschöpfung vom Ankauf notleidender Forderungen bis hin zur Entschuldung säumiger Zahler*innen geht für EOS mit verantwortungsvollem Handeln einher. Nach der Bronzemedaille im Vorjahr wurde die EOS Holding im Geschäftsjahr 2025/26 von EcoVadis mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Damit zählt EOS zu den weltweit führenden fünf Prozent der nachhaltigsten Unternehmen und den besten drei Prozent der eigenen Branche. "Nachhaltigkeit ist für uns integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells und ein klares Signal an unsere Partner", betont CEO Marwin Ramcke. Der Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht der EOS Gruppe zeigt ausführlich, was der Konzern in diesem Bereich leistet.

    Lesen Sie den gesamten Bericht auf unserer Website
    (https://de.eos-solutions.com/about/annual-report) .

    Pressekontakt:

    Marc Heuer, Corporate Communications & Marketing Germany E-Mail: mailto:presse@eos-solutions.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42902/6319195 OTS: EOS Holding GmbH







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