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    ROUNDUP

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    Zinseinnahmen treiben Santander-Gewinn - Aktie verliert dennoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Santander erzielt Q2 Gewinn von rund 3,5 Milliarden
    • Erträge steigen Q2 um neun Prozent auf 15,7 Mrd
    • Rückkauf und Webster Übernahme geplant für 10,5 Mrd
    ROUNDUP - Zinseinnahmen treiben Santander-Gewinn - Aktie verliert dennoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen und anderer Erträge Kurs auf mehr Gewinn im Gesamtjahr gehalten. Unter dem Strich verdiente das Institut gut 3,5 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf es durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die Santander-Aktie ging es an der Börse jedoch abwärts.

    Das Papier verlor kurz nach Handelsbeginn rund ein halbes Prozent auf 11,85 Euro und lag damit im Mittelfeld des Eurozonen-Index Eurostoxx 50. Branchenexpertin Miruna Chirea vom Analysehaus Jefferies sah in den Geschäftszahlen keinen Grund für Begeisterungsstürme. Zwar hätten sich die Zinseinnahmen gut entwickelt, doch die Abschreibungen und die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle seien höher ausgefallen als gedacht. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Santander-Aktie allerdings rund 18 Prozent gewonnen.

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    Bankchefin Ana Botín sieht das größte Geldhaus Spaniens auf Kurs zu den Jahreszielen. Dies gilt auch für den geplanten Rückkauf eigener Aktien, für den Santander 6,9 Milliarden Euro ausgeben will. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe bereits einen Rückkauf von 1,8 Milliarden Euro genehmigt, bezogen auf die Halbjahreszahlen.

    Im laufenden Jahr will Botín den Gewinn der Bank über die 14,1 Milliarden Euro aus dem Vorjahr hinaus steigern. Für 2028 hat sie sich mehr als 20 Milliarden vorgenommen. Dazu soll der im Februar angekündigte Kauf der US-Bank Webster Financial für rund 12 Milliarden US-Dollar (10,5 Mrd Euro) beitragen. Es ist die größte Übernahme einer US-Bank durch ein europäisches Geldhaus in der Geschichte.

    Laut Botín will Santander auch weiterhin in profitable Wachstumsmöglichkeiten investieren. Ende April vollzog die Bank schon die Übernahme der britischen Bank TSB, die Santander im vergangenen Jahr für 2,65 Milliarden britische Pfund (3,1 Mrd Euro) eingeleitet hatte. Dadurch habe der Konzern mehr als vier Millionen Kunden gewonnen. In den vergangenen zwölf Monaten habe Santander die Kundenzahl um zwölf Millionen auf 182 Millionen gesteigert.

    Im zweiten Quartal wuchsen die gesamten Erträge der Bank um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Euro. Die Rückstellungen für drohende Kreditverluste fielen mit 3,35 Milliarden Euro 13 Prozent höher aus als vor einem Jahr./stw/err/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 11,80 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 178,77 Mrd..

    Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -0,78 %/+7,49 % bedeutet.





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