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    WDH/Aktien New York Ausblick

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    Verluste vor dem Wochenende erwartet - KI-Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte starten tiefer, Techwerte unter Druck
    • Chinesisches Modell Kimi K3 erschüttert US-Vorsprung
    • Netflix vorbörslich stark, Aktie fällt deutlich
    WDH/Aktien New York Ausblick - Verluste vor dem Wochenende erwartet - KI-Sorgen
    Foto: John Minchillo - dpa

    (In dem am Freitag, den 17. Juli, um 14.40 Uhr geschickten Text wurde im letzten Absatz eine Zahl und eine Erklärung für den Kursrückgang ergänzt.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag auf tieferem Niveau in den Handel starten. Halbleiterwerte und Papiere anderer Unternehmen aus dem KI-Umfeld sollten dabei ihre jüngste Verlustserie im Zuge einer breit angelegten Abkehr von Technologieaktien ausweiten.

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    Den Nasdaq 100 taxierte der Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 1,9 Prozent im Minus bei 28.478 Punkten. Damit deutet sich für den technologielastigen und konjunktursensiblen Index ein Wochenverlust von rund 4,5 Prozent an. Der Dow Jones Industrial wird von IG 0,6 Prozent tiefer bei 52.228 Zählern erwartet. Für den US-Leitindex läuft es damit auf einen Wochenrückgang von rund 0,8 Prozent hinaus.

    Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. Das vom Tech-Riesen Alibaba unterstützte Start-up Moonshot AI präsentierte sein neues Sprachmodell "Kimi K3", das nach eigenen Angaben mit den Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielt.

    "Kimi K3" sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Beobachter ziehen bereits Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" Anfang 2025, als ein chinesisches Modell erstmals US-Dominanz-Annahmen erschütterte und die Tech-Aktienmärkte weltweit einbrechen ließ. Entsprechend ging es für die früheren KI-Boom-Aktien wie Nvidia oder Applied Materials vorbörslich um 2,6 beziehungsweise 5,0 Prozent abwärts. Die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX büßten 4,3 Prozent ein.

    Unter den Einzelwerten stehen die Anteilsscheine von Netflix im Anlegerfokus. Der Videostreaming-Marktführer veröffentlichte seine Zahlen für das vergangene Quartal, begleitet von Zweifeln an der Börse daran, wie gut der langjährige Branchenprimus seine Kunden halten kann. Zudem verfehlte die Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Der Aktienkurs fiel im vorbörslichen Handel um mehr als 11 Prozent. Bereits in den vergangenen Monaten hatte die Netflix-Aktie mehr als 40 Prozent ihres Werts eingebüßt.

    Die Papiere von Intuitive Surgical brachen vorbörslich um 9,5 Prozent ein. Das auf robotergestützte Chirurgie spezialisierte Unternehmen hatte sein Ziel für das weltweite Wachstum der mit dem "Da Vinci"-System durchgeführten Eingriffe für 2026 beibehalten, obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatten.

    Die Titel des Wettbewerbers Staar Surgical fielen vorbörslich um 8,5 Prozent, nachdem der Anbieter von Medizinprodukten einen Nettoumsatz von mehr als 90 Millionen Dollar für das zweite Quartal in Aussicht gestellt hatte. Diese Prognose lag zwar im Rahmen der Erwartungen. Händler bemängelten aber, dass es keine Aussagen für das zweite Halbjahr gab./edh/stk/zb/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 480,0 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -9,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 827,55 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +92,31 %/+133,52 % bedeutet.





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