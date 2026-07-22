Salzgitter-(Turbo)-Calls mit Hebelchancen

Nach den über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen und des angehobenen Jahresausblicks bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 66 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Salzgitter-Aktie. Wenn die Salzgitter-Aktie auf ihrem Weg zum hohen Kursziel im kommenden Monat zumindest auf wieder auf 58 Euro zulegt, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Die Aktie des Stahl- und Technologie-Konzerns Salzgitter (ISIN: DE0006202005) korrigierte nach einem langen Kursanstieg, der am 4.6.26 bei 67,60 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, bis Ende Juni 2026 auf bis zu 42,40 Euro nach unten. Mittlerweile wird die im MDAX gelistete Aktie wieder bei 53,30 Euro gehandelt. Trotz des massiven Rücksetzer konnten Anleger mit der Salzgitter-Aktie in den vergangenen 12 Monaten einen Kursgewinn von mehr als 130 Prozent erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 54 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis bei 54 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM9CD90, wurde beim Salzgitter-Aktienkurs von 53,30 Euro mit 0,84 – 0,88 Euro quotiert.

Gelingt der Salzgitter-Aktie in spätestens einem Monat der Sprung auf 58 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,15 Euro (+31 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 49,00 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HM82815, wurde beim Salzgitter-Aktienkurs von 53,30 Euro mit 0,50 – 0,52 Euro taxiert.

Legt die Salzgitter-Aktie auf 58 Euro zu, ohne vorher auf die KO-Marke zu fallen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,90 Euro (+73 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,411 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,411 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FG02ML9, wurde beim Salzgitter-Aktienkurs von 53,30 Euro mit 0,98 – 1,00 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Salzgitter-Aktie auf 58 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,35 Euro (+35 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Salzgitter-Aktien oder von Hebelprodukten auf Salzgitter-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.