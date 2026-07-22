Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 160 Das Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 113,2 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,33 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +10,13 %/+40,97 % bedeutet.