ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 160 Das Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel Talanx von 143 auf 160
- Einstufung bleibt Buy laut Berenberg Studie
- Talanx rechnet mit über 2,7 Milliarden Nettogewinn
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 143 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer sei auf bestem Wege, das eigene Ziel für den Nettogewinn in diesem Jahr von etwa 2,7 Milliarden Euro zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das entsprechende Ergebnis im ersten Quartal laufe hochgerechnet auf einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro in diesem Jahr hinaus. Der Experte erhöhte seine Annahme entsprechend./rob/bek/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 113,2 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,33 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +10,13 %/+40,97 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 160 Euro
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Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
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2026-07-08 Talanx fallen - Großaktionär platziert 4,3 Millionen Papiere
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-fallen-grossaktionaer-platziert-4-3-millionen-papiere-ce7f5ed8de8ff627
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.
Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro./mis/stk
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Danke, darauf hab ich gewartet, konnte nicht live dabei sein!
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