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    Netzgeschäft treibt Energiekonzern Iberdrola an - Übernahme belastet Aktie

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q2 fast zehn Prozent auf €10,45 Mrd
    • Bereinigtes Ebitda Q2 stieg 13 Prozent auf 4 Mrd
    • Übernahme 80% an Caruna in Finnland für 2 Mrd
    Netzgeschäft treibt Energiekonzern Iberdrola an - Übernahme belastet Aktie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola ist im zweiten Quartal wieder gewachsen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 10,45 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Allerdings hatten Analysten mit einem stärkeren Plus gerechnet. Im ersten Quartal war der Erlös noch geschrumpft.

    Gewinnseitig lief es für das Unternehmen noch besser. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im zweiten Quartal um 13 Prozent auf knapp vier Milliarden Euro. Das war mehr, als Experten auf ihren Zetteln hatten. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.

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    Die Aktie verlor im frühen Handel rund 1,2 Prozent. Analyst Fernando Garcia von der kanadischen Bank RBC verwies auf die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna. Diese erscheine ihm kostspielig. Die Spanier setzten wohl auf längerfristige Wertsteigerungen und auf eine Konsolidierung des finnischen Marktes. Am Vorabend hatte Iberdrola mitgeteilt, 80 Prozent an Finnlands größtem Stromverteilungsnetzbetreiber für 2 Milliarden Euro zu übernehmen.

    Derweil bestätigte das Unternehmen das bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal erhöhte Gewinnziel für 2026. Im laufenden Jahr will Iberdrola demnach den bereinigten Überschuss um mehr als 8 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. In den ersten sechs Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn um 8 Prozent auf 3,57 Milliarden Euro./mne/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 21,19 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 140,51 Mrd..

    Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,875EUR. Von den letzten 8 Analysten der Iberdrola Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -15,49 %/-6,10 % bedeutet.





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