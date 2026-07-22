ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro
- Jefferies hält Airbus auf Hold mit Ziel 200 Euro
- Vorsichtige Ziele, dennoch Luft über Prognosen
- Fünf Milliarden Aktienrückkauf, zeitlich früher geplant
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach mittelfristigen Zielvorgaben des Flugzeugbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese seien von Vorsicht geprägt, so dass es durchaus Luft über die Ziele hinaus gebe, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Rückenwind verleihe ein fünf Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm. Im Umfang liege das etwas unter ihrer Prognose, zeitlich komme es aber früher./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 208,4 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,16 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 245,00Euro was eine Bandbreite von -2,79 %/+19,08 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 200 Euro
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.