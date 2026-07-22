Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 208,4 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,16 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 245,00Euro was eine Bandbreite von -2,79 %/+19,08 % bedeutet.