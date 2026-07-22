Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 57,32 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um +1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,92 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Akzo Nobel Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -4,98 %/+3,66 % bedeutet.