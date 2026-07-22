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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Akzo Nobel nach Zahlen auf Hold
    • Kursziel belassen bei 55 Euro durch Jefferies
    • Ebitda im dritten Quartal vier Prozent über Konsens
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 55 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal und der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So übertreffe das Ziel des Chemiekonzerns für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Jahresviertel seine Annahme und auch die Konsensschätzung um vier Prozent./rob/bek/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

    Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 57,32 auf Tradegate (22. Juli 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um +1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,92 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Akzo Nobel Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -4,98 %/+3,66 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 55 Euro



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