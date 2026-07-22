SanDisk Corporation Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 22.07.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SanDisk Corporation Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,54 % hinnehmen.

Die SanDisk Corporation Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,91 % auf 1.355,00€. Damit verliert die Aktie -70,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,38 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,54 % verloren.

Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,83 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,22 % 1 Monat -30,18 % 3 Monate -5,54 % 1 Jahr -5,54 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 22.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,40 Mrd.EUR € wert.

Die Sandisk-Aktie hat gestern mit einem Kurssprung von +14,27% für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach dem kräftigen Aufwärtsimpuls richtet sich der Blick der Anleger nun auf die Charttechnik. Gelingt es der Aktie, den jüngsten Anstieg zu bestätigen und wichtige Widerstände zu überwinden, könnte die Rallye weiter an Dynamik gewinnen. Entscheidend wird jetzt sein, ob weitere Kaufsignale entstehen […] The post Sandisk-Aktie mit +14% – gelingt jetzt das Comeback? first appeared on sharedeals.de.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.