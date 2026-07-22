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    Chartanalyse

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    S&P Global: Nach Rekordrally im Dreijahresvergleich klar im Abwärtstrend

    Die S&P-Global-Aktie hat eine beeindruckende Rally hinter sich – und eine ebenso schmerzhafte Korrektur. Nach dem Sprung auf Rekordniveau ringt der Markt nun um Orientierung zwischen tragenden Unterstützungen, hartnäckigen Widerständen und einem gebrochenen Aufwärtstrend.

    Chartanalyse - S&P Global: Nach Rekordrally im Dreijahresvergleich klar im Abwärtstrend
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Vom Aufwärtstrend in eine scharfe Korrektur

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die S&P-Global-Aktie zunächst einen klaren Aufwärtstrend. Ausgehend von Kursen um 380 US-Dollar im Sommer 2023 arbeitete sich der Wert nach einer Konsolidierungsphase im Herbst 2023 sukzessive nach oben. Nach einem Zwischentief bei 330,00 US-Dollar am 23. Oktober 2023 setzte eine dynamische Rally ein, die den Titel bis zum 3-Jahres-Hoch bei 521,90 US-Dollar am 11. Februar 2025 führte. In der Spitze legte die Aktie damit rund 58 Prozent gegenüber dem Tief zu. Seit Anfang 2025 ist das Bild jedoch deutlich volatiler: Auf das Hoch folgte eine ausgeprägte Korrektur mit mehreren Abwärtswellen, die Anfang 2026 in einem massiven Rückschlag gipfelte und den Kurs zeitweise wieder in die 330er-Zone zurückführte.

    Aktuelle Lage im Korridor zwischen Hoch und Tief

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 378,30 US-Dollar (21. Juli 2026). Damit notiert die Aktie deutlich unter dem 3-Jahres-Hoch von 521,90 US-Dollar und zugleich klar über dem 3-Jahres-Tief von 330,00 US-Dollar. Rechnerisch befindet sich der Kurs damit nur etwa ein Viertel über dem Tiefpunkt der vergangenen drei Jahre und weit entfernt von den früheren Rekordständen. Die Aktie hat also einen großen Teil der zuvor erzielten Gewinne wieder abgegeben und bewegt sich aktuell im unteren Drittel der Dreijahres-Spanne – ein Hinweis auf ein angeschlagenes, aber nicht völlig zerstörtes mittelfristiges Bild.

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    200-Tage-Linie: Deutlich unterschrittener Trendindikator

    Die 200-Tage-Linie verläuft, gemessen an den Kursen der vergangenen Monate, grob im Bereich um 430 US-Dollar. Über weite Strecken von 2024 bis Anfang 2025 pendelte die Aktie zwischen 430 und knapp 500 US-Dollar, bevor der Bruch dieser Zone im Februar 2026 die Trendwende einleitete. Mit dem aktuellen Kurs von 378,30 US-Dollar notiert S&P Global damit rund 12 Prozent unter der langfristigen Durchschnittslinie. Dieses deutliche Unterschreiten signalisiert einen intakten Abwärtstrend im mittelfristigen Zeitfenster. Solange der Kurs nicht nachhaltig über die 200-Tage-Linie zurückkehrt, bleibt die technische Großwetterlage eher negativ und Erholungen sind vorerst als Gegenbewegungen innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends zu werten.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite sticht zunächst die Zone um 330 bis 337 US-Dollar hervor. Hier markierte die Aktie sowohl im Oktober 2023 mit 330,00 US-Dollar als auch im Februar 2026 mit 337,25 US-Dollar markante Wendepunkte. Diese Region bildet damit eine zentrale langfristige Unterstützung. Darüber hat sich im Bereich 345 bis 355 US-Dollar eine breite Auffangzone etabliert, in der der Kurs im Frühjahr 2026 mehrfach drehte. Kurzfristig ist zudem der Bereich um 370 bis 380 US-Dollar wichtig, in dem die Aktie zuletzt wiederholt Zwischenhochs und -tiefs ausgebildet hat – inklusive des aktuellen Schlusskurses bei 378,30 US-Dollar. Auf der Oberseite fungiert die 400er-Marke als erste markante Hürde, da sie in den vergangenen Jahren immer wieder als Wendepunkt diente. Darüber wartet eine starke Widerstandszone zwischen 430 und 450 US-Dollar, die lange Zeit als Unterstützung diente und nach dem Bruch nun als Barriere wirkt. Erst ein Anstieg zurück in den Bereich 500 bis 522 US-Dollar, wo sich Ende 2024 und Anfang 2025 mehrere Hochpunkte inklusive des Rekordhochs bei 521,90 US-Dollar finden, würde das langfristige Bild wieder klar zugunsten der Bullen drehen.

    S&P Global

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur S&P Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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