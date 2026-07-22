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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatsanleihen fallen wegen Ölpreis und Nahost
    • Euro-Bund-Future minus 0,08 Prozent bei 124,43
    • EZB erwartet trotz Ölpreisanstieg keine Zinserhöhung
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch gestiegene Ölpreise etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,08 Prozent auf 124,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,18 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen erneut durch die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. Damit sollten die Möglichkeiten des Landes geschwächt werden, Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus anzugreifen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Es ist die elfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

    Die Märkte schauen auf die Zinsentscheidung der EZB an diesem Donnerstag. Es wird trotz des jüngsten Ölpreisanstiegs zunächst noch keine weitere Leitzinsanhebung erwartet. "Trotz dieses Anstiegs notiert Brent jedoch weiterhin unterhalb des 'milderen' Szenarios, das die EZB in ihren Juni-Prognosen dargelegt hat", kommentierte Hauke Siemßen, Anleiheexperte bei der Commerzbank. "Die Notwendigkeit für ein rasches Handeln der EZB scheint daher vorerst begrenzt zu sein."

    Gegen den Trend in der Eurozone legten die Kurse britischer Staatsanleihen zu. In Großbritannien hat sich die Inflation im Juni wegen niedrigerer Benzinpreise abgeschwächt. Die Inflationsrate fiel von 2,8 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 2,7 Prozent gerechnet./jsl/nas





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