ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 205 Euro - 'Hold'
- Berenberg hebt Kursziel Airbus von 190 auf 205
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielanhebung
- Operativer Gewinn passt zu Analysten nach Euro-Dollar
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung von 190 auf 205 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Vorgabe für das operative Ergebnis im Jahr 2029 liege unter der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Beziehe man allerdings die aktuellen Schätzungen für die künftige Euro-Dollar-Relation mit ein, so decke sich das Ziel von Airbus für den operativen Gewinn mit den Analystenerwartungen./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 208,4 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,93 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 245,00Euro was eine Bandbreite von -2,75 %/+19,13 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 205 Euro
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.