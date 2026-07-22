VW plant ab 2027 autonome Autos in China

Dafür baue VW nun die Kooperation mit seinem Partner Horizon Robotics aus. Dadurch erhalte das 2022 gegründete Gemeinschaftsunternehmen Carizon Zugang zum KI-Modell von Horizon Robotics. Der Einsatz künstlicher Intelligenz solle die Entwicklung autonomer Fahrsysteme beschleunigen.

WOLFSBURG/PEKING (dpa-AFX) - VW will in China beim autonomen Fahren aufholen. Im kommenden Jahr sollen dort erste Autos auf den Markt kommen, die unter bestimmten Bedingungen das Steuer komplett selbst übernehmen, kündigte der Konzern an. Die Auslieferungen solcher Fahrzeuge mit Level-3-Funktionen sollen demnach im zweiten Habjahr 2027 starten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei Level-3-Funktionen kann der Fahrer in klar abgesteckten Anwendungsfällen - etwa auf der Autobahn - die Kontrolle komplett ans Fahrzeug abgeben. Dabei dürfte die Person hinter dem Steuer vorübergehend die Hand vom Lenkrad nehmen und müsste nicht auf den Verkehr achten.

China nähert sich beim autonomen Fahren in Alltagsautos diesem Level an. Mehrere Hersteller erproben das bereits im realen Straßenverkehr. Daneben gibt es in verschiedenen Städten Robotaxis, die komplett ohne Fahrer auskommen.

In Deutschland hatten bisher Mercedes-Benz und BMW zeitweise Level-3-Funktionen in ihren Spitzenmodellen im Programm. Beide legten das inzwischen aber wieder auf Eis./fjo/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 57,40 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,98 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +23,90 %/+80,34 % bedeutet.



