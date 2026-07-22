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    AKTIE IM FOKUS

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    Eckert & Ziegler nächster im Bafin-Fokus - Kurs erholt sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin prüft Pentixapharm-Abspaltung Eckert & Ziegler
    • Erholung nach 2,7 Prozent Abschlag zuletzt im Plus
    • Prüfungen häufen sich bei Jungheinrich, Dermapharm
    AKTIE IM FOKUS - Eckert & Ziegler nächster im Bafin-Fokus - Kurs erholt sich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Serie kurzzeitig kursbelastender Prüfungen der Finanzaufsicht Bafin hat sich am Mittwoch mit Eckert & Ziegler fortgesetzt. Die Titel des Strahlentechnik-Unternehmens setzten zwar anfangs ihre jüngste Talfahrt mit einem Abschlag von bis zu 2,7 Prozent auf ein Tief seit März fort, erholten sich aber schnell wieder. Zuletzt lagen die Papiere sogar moderat im Plus. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Juli hat der Kurs nun schon um 13 Prozent nachgegeben.

    Anleger reagierten relativ gelassen darauf, dass Angaben im Kontext der Abspaltung der Tochter Pentixapharm geprüft werden. Der Bafin zufolge wird der veröffentlichte Abschluss für das Jahr 2024 nebst dem zugehörigen Lagebericht überprüft wegen Anhaltspunkten, dass die Abspaltung fälschlicherweise erfolgsneutral bilanziert wurde. Das Unternehmen teilte mit, dass der Ausgang der Prüfungen keinen Einfluss auf die operativen Kennziffern haben werde.

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    Zuletzt häufen sich solche Ermittlungsfälle, denn erst am Vortag waren Prüfungen bei Jungheinrich und in der Vorwoche bei Dermapharm und Nagarro bekannt geworden. In manchen Fällen waren diese ohne nachhaltigen Kurseffekt geblieben, so auch beim Online-Händler Zalando im Juni. Dessen Kurs hat ungeachtet davon zuletzt ein Einjahreshoch erklommen./tih/la/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 14,01 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +34,36 %/+95,44 % bedeutet.





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