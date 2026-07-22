Eckert & Ziegler nächster im Bafin-Fokus - Kurs erholt sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Serie kurzzeitig kursbelastender Prüfungen der Finanzaufsicht Bafin hat sich am Mittwoch mit Eckert & Ziegler fortgesetzt. Die Titel des Strahlentechnik-Unternehmens setzten zwar anfangs ihre jüngste Talfahrt mit einem Abschlag von bis zu 2,7 Prozent auf ein Tief seit März fort, erholten sich aber schnell wieder. Zuletzt lagen die Papiere sogar moderat im Plus. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Juli hat der Kurs nun schon um 13 Prozent nachgegeben.

Anleger reagierten relativ gelassen darauf, dass Angaben im Kontext der Abspaltung der Tochter Pentixapharm geprüft werden. Der Bafin zufolge wird der veröffentlichte Abschluss für das Jahr 2024 nebst dem zugehörigen Lagebericht überprüft wegen Anhaltspunkten, dass die Abspaltung fälschlicherweise erfolgsneutral bilanziert wurde. Das Unternehmen teilte mit, dass der Ausgang der Prüfungen keinen Einfluss auf die operativen Kennziffern haben werde.