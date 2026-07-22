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    ROUNDUP

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    Gea erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Aktie steigt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea rechnet 2026 mit 6 bis 8 Prozent organisch
    • EBITDA-Marge prognostiziert bei 17,0 bis 17,4 Prozent
    • Q2 Umsatz +10% auf 1,44 Mrd, Ebitda +15,6% auf 250 Mio
    ROUNDUP - Gea erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Aktie steigt deutlich
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll nun bei 17,0 bis 17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen. Bei den Anlegern kam das überaus gut an.

    Für die Aktie ging es im frühen Handel am Mittwoch um 5,1 Prozent auf 62,25 Euro nach oben. Damit notierte sie mit an der Dax -Spitze. Seit Jahresbeginn hat sie fast acht Prozent an Wert gewonnen.

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    Für Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan haben die vorläufigen Zahlen von Gea seine Annahmen und auch die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers lägen um fünf bis sieben Prozent über den jeweiligen Kennziffern. Auch Sebastian Kuenne von der kanadische Bank RBC verweist auf über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen des Anlagenbauers.

    Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von Gea um zehn Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,44 Milliarden Euro. Die im Auftrag des Unternehmens befragten Analysten waren von weniger ausgegangen. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei elf Prozent. Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte operative Gewinn (Ebitda) verbesserte sich um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 16,5 auf 17,4 Prozent. Branchenexperten hatten auch hier jeweils weniger auf dem Zettel.

    Der Auftragseingang kletterte um fast 14 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Markterwartungen liegt./he/err/mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 62,55 auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -3,46 %/+19,07 % bedeutet.





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