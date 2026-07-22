Unsicherheit wächst: Anleger schalten einen Gang zurück - 22.07.2026

Viele Marktteilnehmer agieren defensiver als zuletzt. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Brent Öl. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 30 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.

Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.

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Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 30“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische DAX-Positionen: Short-Orders bei ca. 25.215 mit Stop-Loss bei 25.248; Widerstand um 25.153; Take-Profit bei 25.020; weitere Nachkäufe und Risikomanagement werden diskutiert. Zusätzlich wird die Rolle von Ölpreisen/Inflation als Treiber für DAX-Bewegungen thematisiert.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.