Coinbase wird nach Bessent-Aussage zum Favoriten der Krypto-Bullen

Auslöser der Kauflaune waren Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Dieser bezeichnete den Clarity Act als an der "1-Yard-Linie" und damit sinngemäß kurz vor dem Abschluss. Berichten zufolge drängte Bessent den Kongress darauf, das wegweisende Gesetz zur Regulierung des Kryptomarktes noch vor der Sitzungspause zu verabschieden.

Die Hoffnung auf ein Comeback am Kryptomarkt ist zurück. Besonders deutlich machte sich die neue Zuversicht bei Krypto-Aktien bemerkbar, allen voran Coinbase.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Optionshändler setzen auf Coinbase-Rallye

Die Aktie von Coinbase sprang am Dienstag zeitweise um elf Prozent auf etwa 178 US-Dollar. Anfang des Monats war der Kurs noch unter die Marke von 150 US-Dollar gefallen. Geschlossen hat die Aktie mit einem Plus von 9,61 Prozent bei 175,85 US-Dollar.

Am Optionsmarkt setzen Trader nun massiv auf weitere Kursgewinne. Mehr als 114.000 Call-Optionen standen weniger als 50.000 Put-Kontrakten gegenüber. Nach Daten von SpotGamma wurden bis Dienstagmittag Coinbase-Optionen mit einem Prämienvolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar gehandelt. Rund 80 Millionen US-Dollar davon entfielen auf Calls.

Besonders gefragt war ein Call mit einem Basispreis von 190 US-Dollar und Verfall am Freitag. Damit diese Wette aufgeht, müsste die Coinbase-Aktie kurzfristig noch weitere 7,5 Prozent zulegen.

Kauflaune bei Krypto-Aktien nimmt deutlich zu

Auch bei Robinhood ist das Bild klar bullish. Von rund 170.000 gehandelten Optionskontrakten entfielen etwa 125.000 auf Calls. Gleichzeitig wurden sechsmal so viele Calls gekauft wie Puts.

Selbst bei Strategy, dessen Aktie innerhalb eines Jahres mehr als 75 Prozent verloren hat, kehrt der Optimismus zurück. Händler kauften dort doppelt so viele Call- wie Put-Optionen.

Robinhood schloss zuletzt 7,13 Prozent im Plus bei 106,36 US-Dollar und Strategy schloss 4,22 Prozent höher bei 101,95 US-Dollar. Auch die Aktien von Circle Internet Group, Hut 8 und Riot Platforms legten jeweils fast 8 Prozent zu.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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