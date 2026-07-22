🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Krypto-Aktien starten durch

    917 Aufrufe 917 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coinbase wird nach Bessent-Aussage zum Favoriten der Krypto-Bullen

    Krypto-Aktien steigen deutlich, nachdem Bessents Aussagen neue Hoffnung schüren, dass der Clarity Act noch vor der Sommerpause verabschiedet wird.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bessents Aussagen stützen Hoffnung auf Clarity Act
    • Coinbase Aktie steigt stark bei massivem Call Handel
    • Breiter Optimismus bei Robinhood Circle Hut8 und Riot
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Krypto-Aktien starten durch - Coinbase wird nach Bessent-Aussage zum Favoriten der Krypto-Bullen
    Foto: Dall-E

    Die Hoffnung auf ein Comeback am Kryptomarkt ist zurück. Besonders deutlich machte sich die neue Zuversicht bei Krypto-Aktien bemerkbar, allen voran Coinbase.

    Auslöser der Kauflaune waren Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Dieser bezeichnete den Clarity Act als an der "1-Yard-Linie" und damit sinngemäß kurz vor dem Abschluss. Berichten zufolge drängte Bessent den Kongress darauf, das wegweisende Gesetz zur Regulierung des Kryptomarktes noch vor der Sitzungspause zu verabschieden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    96,97€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    104,95€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Optionshändler setzen auf Coinbase-Rallye

    Die Aktie von Coinbase sprang am Dienstag zeitweise um elf Prozent auf etwa 178 US-Dollar. Anfang des Monats war der Kurs noch unter die Marke von 150 US-Dollar gefallen. Geschlossen hat die Aktie mit einem Plus von 9,61 Prozent bei 175,85 US-Dollar.

    Am Optionsmarkt setzen Trader nun massiv auf weitere Kursgewinne. Mehr als 114.000 Call-Optionen standen weniger als 50.000 Put-Kontrakten gegenüber. Nach Daten von SpotGamma wurden bis Dienstagmittag Coinbase-Optionen mit einem Prämienvolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar gehandelt. Rund 80 Millionen US-Dollar davon entfielen auf Calls.

    Besonders gefragt war ein Call mit einem Basispreis von 190 US-Dollar und Verfall am Freitag. Damit diese Wette aufgeht, müsste die Coinbase-Aktie kurzfristig noch weitere 7,5 Prozent zulegen.

    Kauflaune bei Krypto-Aktien nimmt deutlich zu

    Auch bei Robinhood ist das Bild klar bullish. Von rund 170.000 gehandelten Optionskontrakten entfielen etwa 125.000 auf Calls. Gleichzeitig wurden sechsmal so viele Calls gekauft wie Puts.

    Selbst bei Strategy, dessen Aktie innerhalb eines Jahres mehr als 75 Prozent verloren hat, kehrt der Optimismus zurück. Händler kauften dort doppelt so viele Call- wie Put-Optionen.

    Robinhood schloss zuletzt 7,13 Prozent im Plus bei 106,36 US-Dollar und Strategy schloss 4,22 Prozent höher bei 101,95 US-Dollar. Auch die Aktien von Circle Internet Group, Hut 8 und Riot Platforms legten jeweils fast 8 Prozent zu.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto-Aktien starten durch Coinbase wird nach Bessent-Aussage zum Favoriten der Krypto-Bullen Krypto-Aktien steigen deutlich, nachdem Bessents Aussagen neue Hoffnung schüren, dass der Clarity Act noch vor der Sommerpause verabschiedet wird.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     