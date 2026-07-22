DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Kapitalmarktveranstaltung von tk accelis von 14,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Ausgliederung der ehemaligen Sparte Materials Services wäre eine Art Dividende in Form eines Geschäfts, an dem der Industriekonzern festhalten sollte, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte das Kursziel auf 16 Euro, sieht aber wegen des anstehenden Deals mit tk accelis weitere zwei Euro Aufwärtspotenzial./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 12,25EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 14,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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