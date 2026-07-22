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    Ölpreis über 95 US-Dollar

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    Erst Hormus, jetzt Rotes Meer: Dem Ölmarkt gehen die sicheren Routen aus

    Schiffe drehen um, andere stoppen. Der Ölmarkt reagiert nicht nur auf neue US-Angriffe auf den Iran, sondern auf die Angst, dass dem Öl die sicheren Routen ausgehen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen wegen Eskalation und Routenangst
    • Straße von Hormus und Rotes Meer unter Druck
    • Schiffe drehen um Fahrt stoppt wegen Blockade
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ölpreis über 95 US-Dollar - Erst Hormus, jetzt Rotes Meer: Dem Ölmarkt gehen die sicheren Routen aus
    Foto: Razieh Poudat - ISNA

    Die Ölpreise ziehen wieder kräftig an, weil der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die wichtigsten Transportrouten für Energie zunehmend belastet. Brent-Rohöl verteuerte sich am Mittwoch um mehr als 4 Prozent auf über 95 US-Dollar je Barrel, auch US-Öl der Sorte WTI legte deutlich zu. Auslöser waren neue US-Luftangriffe gegen iranische Ziele sowie wachsende Zweifel an einer diplomatischen Entspannung.

    US-Außenminister Marco Rubio erklärte am Rande eines Treffens der ASEAN-Außenminister auf den Philippinen, Washington halte zwar weiter an Gesprächen fest. Zugleich warf er Teheran vor, sich nicht ernsthaft auf Verhandlungen einzulassen. "Das Problem, das wir derzeit haben, ist, dass sie es mit den Gesprächen nicht ernst meinen", sagte Rubio. "Wenn sie es ernst meinen, meinen wir es auch ernst. Wenn nicht, werden wir das Notwendige tun, um unsere Interessen und auch die Interessen unserer Verbündeten zu schützen."

    Im Zentrum steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt für Öl und andere Rohstoffe. Rubio warf dem Iran vor, ein Recht auf Kontrolle der Wasserstraße einzufordern. Dies würde aus Sicht der USA einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Das US-Zentralkommando meldete zugleich weitere Angriffe auf iranische militärische Einsatzzentralen, maritime Kapazitäten, Flugzeughangars, Drohnenlager und logistische Infrastruktur. Ziel sei es, Irans Fähigkeit zu schwächen, die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen.

    Parallel verschärft sich die Lage auch im Roten Meer. Die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen drohen mit einer Blockade von Schiffen, die saudische Häfen anlaufen. Nach Tracking-Daten änderten mehrere Schiffe ihre Route, stoppten ihre Fahrt oder kehrten um. Besonders brisant: In der Straße von Hormus wurden am Dienstag laut Kpler nur drei Frachtschiffe beobachtet, der niedrigste Tageswert seit Anfang Mai. Am frühen Mittwoch war dort kein sichtbarer Schiffsverkehr erkennbar.

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    Damit wächst die Sorge, dass nicht nur Hormus, sondern auch die Ausweichroute über das Rote Meer unter Druck gerät. Saudi-Arabien hatte zuletzt große Mengen Öl über den Hafen Yanbu exportiert, der über eine Pipeline mit den Feldern am Persischen Golf verbunden ist. Wenn aber auch diese Route riskanter wird, drohen den Energiemärkten neue Schocks. Für Anleger heißt das: Der Ölmarkt handelt nicht mehr nur Knappheit, sondern die Angst vor einer Eskalation an mehreren Nadelöhren gleichzeitig.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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