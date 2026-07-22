SpaceX-Anleger starren auf diesen Termin – und der könnte wehtun

Für Anleger ist das brisant, weil die Aktie schon jetzt deutlich unter Druck steht. Seit ihrem Schlusshoch vom 16. Juni hat SpaceX rund 37 Prozent verloren. In zehn der vergangenen zwölf Handelstage ging es abwärts, zwischenzeitlich wurden laut Bloomberg 425 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet. Belastet haben neben der allgemeinen Schwäche bei KI-nahen Aktien auch operative Rückschläge: Ein geplanter Starship-Start musste wegen eines Triebwerksproblems abgebrochen werden.

Bei SpaceX rückt nach dem Rekordbörsengang der nächste Stresstest näher. Ab dem 6. August laufen erste Sperrfristen aus, nur zwei Tage nach den ersten Quartalszahlen des Unternehmens. Dann dürfen Insider und frühe Investoren Aktien im Wert von bis zu 116 Milliarden US-Dollar verkaufen. Freigegeben werden zunächst rund 911,5 Millionen Aktien. Sollte die Aktie zuvor bestimmte Kursziele erreichen, könnten kurzfristig weitere 455,8 Millionen Aktien handelbar werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die anstehenden Aktienfreigaben könnten den Verkaufsdruck zusätzlich erhöhen. Nach Schätzungen von S3 Partners sind inzwischen rund 206 Millionen SpaceX-Aktien leer verkauft. Das entspricht etwa 32 Prozent der öffentlich handelbaren Aktien und einem Volumen von rund 25 Milliarden US-Dollar. Elon Musk hält dagegen. "Die Überlebenschance von Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg eine bedeutende Leerverkaufsposition in SpaceX halten, ist sehr gering", schrieb der SpaceX-Chef vergangene Woche auf X. Für die Bären wird damit vor allem der 4. August zum Prüfstein: Dann legt SpaceX nach Börsenschluss erstmals Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen vor.

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Gleichzeitig ist die Freigabe nicht nur ein Risiko. Mehr frei handelbare Aktien können langfristig die Liquidität verbessern und die Aktie für große institutionelle Investoren interessanter machen. Die gestaffelte Struktur soll verhindern, dass ein klassischer Lock-up-Ablauf den Markt auf einen Schlag mit Aktien überschwemmt. Dennoch bleibt der August ein heikler Moment: Frühinvestoren sitzen trotz des Kursrückgangs weiterhin auf massiven Gewinnen und könnten erstmals Kasse machen.

Elon Musk selbst ist davon vorerst nicht betroffen. Er kontrolliert rund 60 Prozent der ausstehenden Aktien, darf seine Anteile laut Prospekt aber voraussichtlich erst mehr als ein Jahr nach dem Börsengang verkaufen. Für den Markt zählt deshalb zunächst eine andere Frage: Reicht die Nachfrage nach SpaceX-Aktien aus, wenn plötzlich deutlich mehr Angebot kommt – oder wird der Lock-up-Ablauf zum nächsten Schlag gegen die größte IPO-Story des Jahres?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.





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