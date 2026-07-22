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    Das „House of Hope“ in Bamako leistet auch 2026 weiterhin lebenswichtige Hilfe für schutzbedürftige Frauen in Mali

     

     

    BUDAPEST, UNGARN / ACCESS Newswire / 22. Juli 2026 / Das „Gedeon Richter House of Hope“-Zentrum in Bamako, Mali, leistete auch in der ersten Hälfte des Jahres 2026 weiterhin umfassende Unterstützung für schutzbedürftige Frauen und Mädchen und bot im Rahmen seines integrierten Programms Gesundheitsversorgung, Schutz, Beratung, Bildung und berufliche Ausbildung an. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden im Zentrum fast 50 Frauen betreut.

     

    Das „House of Hope“ wurde in Zusammenarbeit zwischen Gedeon Richter, der in Ungarn ansässigen Close to Africa Foundation und dem lokalen Partner, der Sini Sanuman Foundation, gegründet und öffnete Anfang 2025 seine Türen, um Frauen, die von Gewalt und schädlichen traditionellen Praktiken betroffen sind, Unterkunft, gynäkologische Versorgung, psychosoziale und rechtliche Unterstützung sowie Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten.

     

    Seit seiner Eröffnung hat das Zentrum weit über hundert Frauen unterstützt, während durch Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen in der Gemeinde noch viel mehr Menschen in Bamako und Umgebung erreicht wurden. Das Programm baut weiterhin Vertrauen innerhalb der lokalen Gemeinschaften auf und ist bestrebt, seine Wirkung in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

     

    In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 nahm das „House of Hope“ weiterhin Frauen auf, die mit einem breiten Spektrum schwieriger Situationen konfrontiert waren, und unterstützte sie. Neben individueller Fallbetreuung und Beratung hatten die Frauen Zugang zu gynäkologischen Sprechstunden, medizinischen Überweisungen, vorübergehender Unterbringung und beruflichen Möglichkeiten. Das Zentrum organisierte zudem Aufklärungsveranstaltungen zu den Themen Frauengesundheit, geschlechtsspezifische Gewalt und schädliche Praktiken, während Outreach-MitarbeiterInnen direkt mit lokalen Frauengruppen zusammenarbeiteten, um den Zugang zu Unterstützungsangeboten zu erweitern.

     

    Eine der wichtigsten Initiativen des Zentrums ist nach wie vor die Schneiderwerkstatt, in der die Teilnehmerinnen praktische Nähfertigkeiten erlernen und Erfahrungen bei der Herstellung von Artikeln für den Verkauf sammeln. Das Programm hilft den Frauen, Selbstvertrauen aufzubauen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Zukunftsaussichten zu verbessern.

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