Neuer britischer Premier Burnham senkt Busticket-Preisgrenze

LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens neuer Premier Andy Burnham hat als zweite Maßnahme seiner Lebenshaltungskosten-Agenda eine Obergrenze für Busticketpreise angekündigt. Einfache Fahrten in ganz England sollen demnach von Januar 2027 an nicht mehr als 2 Pfund (2,35 Euro) kosten. Bisher lag die Preisobergrenze bei 3 Pfund (3,52 Euro). Finanziert werden soll die Maßnahme durch Kürzungen bei Investitionen in internationale Klimaschutzprojekte.

"Gute, bezahlbare Verkehrsverbindungen gehören zum Grundbedarf. Niemand sollte aus Kostengründen davon ausgeschlossen und abgehängt werden", sagte Burnham der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Der Politiker der sozialdemokratischen Labour-Partei wurde am Montag von König Charles III. zum neuen Regierungschef ernannt. Er hat versprochen, den Menschen in der Krise der Lebenshaltungskosten mehr "Luft zum Atmen" zu verschaffen.