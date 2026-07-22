Auftragseingang gestiegen - Trumpf-Chefin optimistisch

DITZINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Trumpf blickt vorsichtig optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. "Der gestiegene Auftragseingang stimmt uns optimistisch für das laufende Geschäftsjahr, in dem wir weiteres Wachstum erwarten", sagte Vorstandschefin Nicola Leibinger-Kammüller am Mittwoch. Firmenangaben zufolge stehen die Zeichen nach drei Jahren mit rückläufigem Auftragseingang und zwei Jahren mit sinkendem Umsatz nun auf Erholung.

"Bei aller nötigen Vorsicht gehen wir auf Basis der letzten Monate von einer leichten konjunkturellen Trendwende in unserem Geschäft aus", sagte Leibinger-Kammüller. Ungeachtet der schwierigen geopolitischen Rahmenbedingungen sei es Trumpf gelungen, in allen Geschäftsbereichen zuzulegen.