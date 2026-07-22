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    Auftragseingang gestiegen - Trumpf-Chefin optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumpf zeigt sich vorsichtig optimistisch 2025/26
    • Auftragseingang steigt um sieben Prozent auf 4,5 Mrd
    • Mitarbeiterzahl fällt auf 16.960 nach Personalabbau
    Auftragseingang gestiegen - Trumpf-Chefin optimistisch
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DITZINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Trumpf blickt vorsichtig optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. "Der gestiegene Auftragseingang stimmt uns optimistisch für das laufende Geschäftsjahr, in dem wir weiteres Wachstum erwarten", sagte Vorstandschefin Nicola Leibinger-Kammüller am Mittwoch. Firmenangaben zufolge stehen die Zeichen nach drei Jahren mit rückläufigem Auftragseingang und zwei Jahren mit sinkendem Umsatz nun auf Erholung.

    "Bei aller nötigen Vorsicht gehen wir auf Basis der letzten Monate von einer leichten konjunkturellen Trendwende in unserem Geschäft aus", sagte Leibinger-Kammüller. Ungeachtet der schwierigen geopolitischen Rahmenbedingungen sei es Trumpf gelungen, in allen Geschäftsbereichen zuzulegen.

    Umsatz stabilisiert, Auftragseingang gesteigert

    Vorläufigen Berechnungen zufolge lag der Umsatz des Unternehmens aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 mit 4,34 Milliarden Euro minimal über dem Vorjahreswert von 4,33 Milliarden. Der Auftragseingang sei um sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gestiegen. Angaben zum Gewinn machte Trumpf nicht.

    Die finalen Zahlen sowie das Ergebnis will Trumpf Mitte Oktober dieses Jahres veröffentlichen. Das Geschäftsjahr endete Ende Juni. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte Trumpf rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 23,4 Millionen Euro.

    Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Trumpf den Abbau von 1.000 Stellen angekündigt. Ende Juni dieses Jahres arbeiteten 16.960 Menschen für Trumpf, davon rund 8.200 in Deutschland. Ende Juni 2025 waren es noch 18.303 Menschen./rwi/DP/jha







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