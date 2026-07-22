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    ROUNDUP/Eckert & Ziegler

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    Bafin prüft wegen Pentixapharm-Abspaltung Bilanz 2024

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin prüft 2024er Abschluss von Eckert & Ziegler
    • Pentixapharm Abspaltung möglicherweise falsch bilanziert
    • Kurs kurz gesunken, Aktien erholten sich schnell
    ROUNDUP/Eckert & Ziegler - Bafin prüft wegen Pentixapharm-Abspaltung Bilanz 2024
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BONN (dpa-AFX) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat eine Prüfung des 2024er-Jahresabschlusses des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler eingeleitet. Grund für die Prüfung seien unzutreffende Angaben im Kontext der Abspaltung der Pentixapharm im Oktober 2024, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte Abschluss für das Jahr 2024 und der zugehörige zusammengefasste Lagebericht geprüft. Die Mitteilung setzte die Aktie nur kurz unter Druck.

    Die im SDax notierten Titel des Strahlentechnik-Unternehmens setzten zwar anfangs ihre jüngste Talfahrt mit einem Abschlag von bis zu 2,7 Prozent auf ein Tief seit März fort, erholten sich aber schnell wieder. Zuletzt lagen die Papiere leicht im Plus. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Juli hat der Kurs allerdings schon um 13 Prozent nachgegeben.

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    Nach Angaben der Behörde gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass die Abspaltung fälschlicherweise erfolgsneutral bilanziert wurde, da die oberste beherrschende Partei unzutreffend angegeben wurde. Die Prüfung wurde der Bafin zufolge bereits am 15. Juli eingeleitet. Das Unternehmen selbst teilte mit, dass es im engen und konstruktiven Austausch mit der Behörde stehe. Die Folgen der Prüfung hätten keinen Einfluss auf die operativen Kennziffern des Konzerns.

    Eckert und Ziegler hatte im Rahmen der Pentixapharm-Abspaltung den eigenen Angaben zufolge die Vermögenswerte und Schulden der früheren Tochter erfolgsneutral ausgebucht. Möglicherweise hätte dies wegen der Beherrschungsverhältnisse erfolgswirksam erfolgen müssen. "Dies hätte zum Ausweis eines zusätzlichen Gewinns aus aufgegebenen Geschäftsbereichen im Konzernabschluss 2024 geführt, ohne weitere Kennzahlen oder die Folgejahre zu betreffen", hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.

    In den vergangenen Monaten hat die Bafin wegen möglicher Bilanzierungsfehler eine Reihe von Unternehmen unter die Lupe genommen. So untersucht die Behörde derzeit den Halbjahresabschluss 2025 des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich und den Jahresabschluss 2025 des Arzneimittelherstellers Dermapharm . Jüngst hat sie zudem Fehler in Jahresabschlüssen des IT-Dienstleister Nagarro , der Beteiligungsgesellschaft Mutares sowie des Online-Händlers Zalando moniert./mne/zb/tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 14,20 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +34,26 %/+95,28 % bedeutet.





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