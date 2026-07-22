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    Robotaxi-Rennen

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    Neuer KI-Deal: Volkswagen greift im Wettlauf ums autonome Fahren an

    Volkswagen setzt in China stärker auf die KI von Horizon Robotics. Die Partnerschaft soll das autonome Fahren schneller voranbringen.

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    Robotaxi-Rennen - Neuer KI-Deal: Volkswagen greift im Wettlauf ums autonome Fahren an
    Foto: picture-alliance/ dpa | Wolfram Steinberg

    Volkswagen beschleunigt die Entwicklung höherer Automatisierungsstufen für das autonome Fahren in China. Der Konzern vertieft dafür die Zusammenarbeit mit dem chinesischen KI-Spezialisten Horizon Robotics. Das teilte Volkswagen am Mittwoch mit.

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    Eigene KI-Plattform soll Entwicklung beschleunigen

    Im Mittelpunkt der erweiterten Kooperation steht die gemeinsame Entwicklungsgesellschaft CARIZON. Sie erhält Zugriff auf das KI-Basismodell von Horizon Robotics und kann dieses als Grundlage für eine eigene, konzernweite KI-Fahrplattform nutzen. Das System soll Sensordaten verarbeiten, Verkehrssituationen analysieren und Fahrentscheidungen vollständig innerhalb einer einheitlichen KI treffen.

    Nach Angaben von Volkswagen soll das System komplexe Verkehrslagen besser erkennen, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer präziser vorhersagen und auch seltene Fahrsituationen sicherer bewältigen.

    Volkswagen peilt an, erste Funktionen für automatisiertes Fahren der Stufe L3 bereits in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres bereitzustellen. Perspektivisch sollen auch Anwendungen der Stufe L4, etwa für Robotaxis, folgen.

     

    Serienproduktion läuft bereits an

    Parallel dazu bringt Volkswagen seine Fahrerassistenzsysteme der Stufe L2++ in die Serienfertigung. Die Technologie soll im dritten Quartal 2026 in sieben neuen Elektrofahrzeugen des Konzerns in China eingeführt werden. Ab dem kommenden Jahr ist eine Ausweitung auf weitere Modelle vorgesehen.

    Die KI-Technologie wird mit der in China entwickelten Fahrzeugelektronik des Konzerns kombiniert. Dadurch sollen sich die Systeme künftig auf verschiedene Fahrzeugplattformen übertragen lassen. Volkswagen sieht darin auch Chancen für weitere Märkte des Globalen Südens.

    China als Innovationszentrum

    Volkswagen-Chef Oliver Blume bezeichnet China als einen der wichtigsten Innovationsstandorte des Konzerns. "China hat sich zu einem der wichtigsten Innovations- und Technologiezentren des Volkswagen-Konzerns entwickelt, insbesondere in den Bereichen Software, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren", sagte er. Die vertiefte Zusammenarbeit stärke die Fähigkeit, KI-basierte Lösungen für automatisiertes Fahren zu entwickeln und zu skalieren. Gleichzeitig eröffne sie neue Chancen in ausgewählten internationalen Märkten.

    China-Chef Ralf Brandstätter verwies auf die bereits gestartete Serienproduktion der L2++-Technologie: "Da unsere eigene L2++-ADAS-Lösung bereits in Serienproduktion ist, haben wir unsere Lieferfähigkeit und die Stärke unserer internen Kompetenzen unter Beweis gestellt." Das neue KI-Modell ermögliche es, eigene L3- und L4-Lösungen schneller, sicher und im großen Maßstab voranzutreiben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 72,74EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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