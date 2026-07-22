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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 232 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank erhöht Kursziel Airbus auf 232 Euro
    • Einstufung auf Buy bleibt erhalten laut Menard
    • Fünf Mrd Euro Aktienrückkauf als Überraschung
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 232 Euro - 'Buy'
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 226 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese passten zu den gegenwärtigen Marktbedingungen, schrieb Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein fünf Milliarden Euro schwerer Aktienrückkauf sei derweil eine positive Überraschung des Flugzeugbauers./rob/bek/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,89 % und einem Kurs von 207,6 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,16 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 245,00Euro was eine Bandbreite von -2,94 %/+18,90 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 232 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 232,00, was eine Steigerung von +19,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Airbus‑Aktie: Nutzer sehen nach massivem Überkauft‑Zustand eine logische Gegenbewegung, sprechen von klarem Abwärtstrend, rund 10% Verlust in acht Tagen und Underperformance. Diskussion dreht sich um Shorts, technische Schwäche sowie potenzielle Fundamentalcatalysts (neue Aufträge, anstehendes Business‑Update und nächste Zahlen), die eine Erholung auslösen könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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