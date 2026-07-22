RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna erscheine ihm kostspielig, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Spanier setzten wohl auf längerfristige Wertsteigerungen und auf eine Konsolidierung des finnischen Marktes./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.





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