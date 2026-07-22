JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die 80-prozentige Beteiligung am finnischen Netzbetreiber Caruna werde das Ergebnis je Aktie der Spanier im kommenden Jahr um etwa ein Prozent erhöhen, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt passe in die Strategie von Iberdrola, die Beteiligung sei aber hoch bewertet./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,20
Kursziel alt: 19,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,20
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