JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die 80-prozentige Beteiligung am finnischen Netzbetreiber Caruna werde das Ergebnis je Aktie der Spanier im kommenden Jahr um etwa ein Prozent erhöhen, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt passe in die Strategie von Iberdrola, die Beteiligung sei aber hoch bewertet./rob/bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,20

Kursziel alt: 19,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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