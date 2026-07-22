THE NAGA GROUP AG: Earnings Call für Investoren am 05.08.2026

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit THE NAGA GROUP AG . Unternehmen: THE NAGA GROUP AG Datum: 05.08.2026 15:00 Uhr Speaker: Octavian Pătrașcu, Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-05-the-naga-group-ag-ztbcp

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+++Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD´s und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.