THE NAGA GROUP AG: Earnings Call für Investoren am 05.08.2026
NuWays veranstaltet am 05.08.2026 um 15:00 Uhr einen Earnings Call mit Octavian Pătrașcu, von THE NAGA GROUP AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit THE NAGA GROUP AG.
Unternehmen: THE NAGA GROUP AG
Datum: 05.08.2026 15:00 Uhr
Speaker: Octavian Pătrașcu,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-05-the-naga-group-ag-ztbcp
Unternehmen: THE NAGA GROUP AG
Datum: 05.08.2026 15:00 Uhr
Speaker: Octavian Pătrașcu,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-05-the-naga-group-ag-ztbcp
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Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD´s und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.
Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD´s und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.
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