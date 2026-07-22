ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Gea Group auf 69 Euro - 'Equal Weight'
- Gea Kursziel von 67 auf 69 Euro angehoben von Barclays
- Einstufung auf Equal Weight beibehalten durch Barclays
- Auftragseingang und Umsatz zweistellig, Margen erweitert
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -3,46 %/+19,07 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 69 Euro
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