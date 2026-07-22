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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 16 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel Thyssenkrupp auf 16 Euro
    • Einstufung bleibt Buy, zwei Euro Aufwärtspotenzial
    • Ausgliederung Materials Services als Dividende behalten
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 16 Euro - 'Buy'
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Kapitalmarktveranstaltung von tk accelis von 14,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Ausgliederung der ehemaligen Sparte Materials Services wäre eine Art Dividende in Form eines Geschäfts, an dem der Industriekonzern festhalten sollte, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte das Kursziel auf 16 Euro, sieht aber wegen des anstehenden Deals mit tk accelis weitere zwei Euro Aufwärtspotenzial./rob/bek/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 12,21 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +5,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,58 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -9,69 %/+31,36 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 16 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00, was eine Steigerung von +31,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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