Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 16 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 12,21 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +5,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,41 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,58 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -9,69 %/+31,36 % bedeutet.