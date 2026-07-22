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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Airbus überzeugt mit Geschäftszielen und Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus Mittelfristziele und Aktienrückkäufe heben Kurs
    • Airbus als Schwergewicht hebt Dax auf 25.200 Punkte
    • Ebitziel 2029 12–13 Milliarden und Rückkäufe 5 Mrd
    AKTIE IM FOKUS 2 - Airbus überzeugt mit Geschäftszielen und Aktienrückkauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung, weitere Analystenstimmen, Charttechnik, MTU)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die mittelfristigen Ziele von Airbus und geplante Aktienrückkäufe haben die Papiere des Flugzeugbauers zur Wochenmitte mit deutlichem Zuwachs an die Dax -Spitze getrieben. Mit 209,10 Euro kam der Kurs fast an seinen höchsten Stand seit einem halben Jahr heran, der vor gut zwei Wochen mit rund 211 Euro erreicht wurde. Darüber wäre der Weg zum Rekordhoch bei etwas über 221 Euro von Mitte Januar frei.

    Zuletzt gewannen die Airbus-Anteile 7,2 Prozent auf 208,45 Euro. Die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend konnten sie damit mühelos hinter sich lassen. Auch wegen Airbus als Schwergewicht stieg der deutsche Leitindex Dax zugleich um 0,8 Prozent und setzte sich mit 25.200 Punkten weiter von der runden 25.000er-Marke ab.

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    Dank der starken Nachfrage nach Passagierjets will Airbus den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) bis 2029 auf 12 bis 13 Milliarden Euro nach oben treiben. Für das laufende Jahr hat Konzernchef Guillaume Faury unverändert rund 7,5 Milliarden im Auge. Außerdem sollen binnen drei Jahren Aktien im Gesamtwert von fünf Milliarden Euro zurückgekauft werden.

    Laut Holger Schmidt von der DZ Bank implizieren die Mittelfristziele attraktive Wachstumsraten und eine steigende Profitabilität. Analyst George McWhirter von der Berenberg Bank sah das Gewinnziel im Erwartungsrahmen, der grundlegende Ton klinge aber optimistischer. Wegen des Rückkaufpakets erhöhte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie, der bei einer sinkenden Aktienzahl höher ausfällt.

    Im Schlepptau von Airbus beendeten am Mittwoch auch die Aktien des Triebwerkherstellers MTU ihre Talfahrt seit Anfang Juli. Sie legten um 2,2 Prozent auf 343,30 Euro zu. MTU hatten von ihren von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten Kursgewinnen zuletzt die Hälfte eingebüßt, stehen nun aber wieder kurz vor der viel beachteten 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend.

    Seit Jahresbeginn steht für MTU noch ein Minus von 3,4 Prozent zu Buche, während Airbus über 5 Prozent teurer sind als noch zum Jahreswechsel. Zwischenzeitlich hatten 2026 der Iran-Krieg und der hohe Ölpreis die Papiere von Airbus, MTU sowie andere Aktien aus der Luftfahrtbranche abwärts geschickt.

    Geht es nach Analysten, dürften die Airbus-Papiere in den kommenden Monaten weiter zulegen. Die Kursziele der Banken JPMorgan und UBS implizieren mit 245 beziehungsweise 236 Euro noch reichlich Luft nach oben. Das für 2029 in Aussicht gestellte Ebit-Ziel basiere wohl auf vorsichtigen Annahmen, schrieb UBS-Experte Ian Douglas-Pennant. Das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm dürften Anleger so nicht auf dem Schirm gehabt haben, glaubt er./ajx/tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 206,7 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,93 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 245,00Euro was eine Bandbreite von -2,77 %/+19,11 % bedeutet.





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