🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    AKTIE IM FOKUS 2

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gea Group begehrt wegen erhöhter Jahresprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea steigert 2026 Umsatzwachstum auf 6 bis 8
    • Operative Marge 2026 bei 17,0 bis 17,4 Prozent
    • Aktienkurs steigt um 5,4 Prozent auf 62,45 Euro
    AKTIE IM FOKUS 2 - Gea Group begehrt wegen erhöhter Jahresprognose
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    (Neu: mehr Details und Analystenkommentare)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem überraschend starken Quartal erfreuen sich die Anleger der Gea Group am Mittwoch an anspruchsvolleren Jahreszielen des Unternehmens. Die Titel des Maschinenbauers stiegen am Vormittag als zweitbester Dax -Wert um 5,4 Prozent auf 62,45 Euro. Mit 63,30 Euro näherten sie sich in der Spitze dem bisherigen Monatshoch von 63,90 Euro, das etwas mehr als zwei Wochen alt ist. Darüber würde den Aktien das höchste Niveau seit März winken.

    Gea Group legte am späten Dienstagabend Eckdaten für das abgelaufenen Quartal vor und nahm diese zum Anlass für anspruchsvollere Umsatz- und Margenprognosen. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen statt der bisher angepeilten fünf bis sieben Prozent. Vor Restrukturierungsaufwand soll die operative Marge (Ebitda) nun bei 17,0 bis 17,4 Prozent liegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.669,49€
    Basispreis
    25,81
    Ask
    × 9,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.447,45€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 9,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Einem Händler zufolge sind die Ziele eine positive Überraschung, auch wenn es bereits erfreuliche Aussagen im Rahmen eines Analysten-Briefings gegeben habe.

    Mit Blick auf das zweite Quartal sahen Börsianer den Auftragseingang, den Umsatz und das operative Ergebnis über den Erwartungen. Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank sprach deshalb von einer guten Entwicklung und leitete von dem Ausblick des Anlagenbauers ab, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebitda) kurzfristig um zwei bis drei Prozent steigen dürfte.

    Sebastian Künne von RBC schrieb, das Management spreche von positiven Perspektiven für die zweite Jahreshälfte. Dies gebe dem Markt Zuversicht, dass sich die gute Dynamik bei Gea fortsetze.

    Das untere Ende der bis 2030 angepeilten Margenzielspanne sei bereits im laufenden Geschäftsjahr erreichbar, dies bilde sich so aber auch schon im Konsens ab, fuhr DZ-Experte Reigber fort. Diese Einschätzung teilte Akash Gupta von JPMorgan. Er betonte jedoch, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten müsse. Die mittelfristige Zielsetzung könnte in den kommenden Quartalen noch höher gesteckt werden, vermutet er.

    Für die Gea-Aktien war 2026 bislang durchwachsen, doch dank des Kurssprungs am Mittwoch liegen mit einem Jahresplus von aktuell fast acht Prozent wieder im Dax-Mittelfeld. Auch das Rekordhoch kommt in greifbare Nähe: Es stammt mit 66,80 Euro aus dem August 2025./tih/ajx/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    GEA Group

    +5,30 %
    +7,60 %
    +1,93 %
    -1,54 %
    +2,36 %
    +59,86 %
    +72,64 %
    +32,22 %
    +69,16 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
    GEA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 62,15 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,19 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -4,08 %/+11,91 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Gea Group begehrt wegen erhöhter Jahresprognose Nach einem überraschend starken Quartal erfreuen sich die Anleger der Gea Group am Mittwoch an anspruchsvolleren Jahreszielen des Unternehmens. Die Titel des Maschinenbauers stiegen am Vormittag als zweitbester Dax -Wert um 5,4 Prozent auf 62,45 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     