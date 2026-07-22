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    Frühstartrente rückt näher

    Für Sie zusammengefasst
    • Staat zahlt 10 Euro monatlich für jedes Kind ab 6
    • Kapitalgedecktes Depot mit Auszahlung erst nach 65
    • Start 2026 für Geburtsjahrgang 2020 ohne Antrag
    Frühstartrente rückt näher
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Frühstartrente mit zehn Euro pro Monat vom Staat für jedes Kind in Deutschland ab sechs Jahren rückt näher. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gab den entsprechenden Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung. Aus dem Finanzministerium wurde der Deutschen Presse-Agentur ein entsprechender Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe bestätigt. Der Gesetzentwurf liegt der dpa vor. Für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr will der Bund demnach künftig zehn Euro pro Monat in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot zahlen. Ausgezahlt werden soll das geförderte Kapital erst nach Vollendung des 65. Lebensjahrs.

    Zuzahlungen sollen bis zu 6.840 Euro im Jahr möglich sein. Das Depot soll von den Eltern bei einem Anbieter nach Wahl eröffnet werden können oder in einer öffentlichen Kapitalanlage erfolgen. Die Erträge sollen bis Auszahlungsbeginn steuerfrei sein. Starten soll die Frühstartrente mit dem Geburtsjahrgang 2020 rückwirkend zum 1. Januar 2026. Ab kommendem Jahr soll jährlich der Jahrgang der dann Sechsjährigen dazukommen. Ein Antrag soll nicht nötig sein.

    Soziales Ziel - Millionen an Kosten

    Erklärtes Ziel der Koalition ist, dass auch Menschen mit geringem Einkommen künftig leichter privat fürs Alter vorsorgen können. "Heute hängt das viel zu oft davon ab, ob die Eltern hohe Einkommen oder Vermögen haben", sagte Klingbeil den Funke-Medien. Diese Ungleichheit setze sich dann oft bis ins Alter fort. "Das wollen wir ändern."/bw/DP/nas






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