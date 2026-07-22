Durchsuchungen bei der Deutschen Bank
- Ermittler durchsuchen erneut Deutsche Bank Zentrale
- Untersuchung betrifft Postbankgeschäfte 2008 bis 2010
- Steuerverdacht bei Cum-Cum mit 28 Mrd Schaden
FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneut durchsuchen Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Dabei geht es um Geschäfte der Postbank zwischen 2008 und 2010, die inzwischen zum Deutsche-Bank-Konzern gehört. Die Deutsche Bank bestätigte Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Düsselsdorf.
Medienberichten zufolge drehen sich die Ermittlungen um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften, bei denen Akteure im In- und Ausland Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag hin- und herschoben. Damit generierten Banken Steuervorteile für ausländische Inhaber deutscher Aktien. Dem Fiskus entstand geschätzt ein Schaden von 28 Milliarden Euro./ben/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 31,12 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,59 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,56 %/+31,41 % bedeutet.
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Die US Banken sind Anfang der Woche nach oben geschossen, da durchweg höhere Umsätze / Ergebnisse gemeldet wurden als seitens der Analysten erwartet worden waren. Das müsste doch auch die Dt. Bank ein wenig beflügeln....