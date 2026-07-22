Durchsuchungen bei der Deutschen Bank

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 31,12 auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,59 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,56 %/+31,41 % bedeutet.