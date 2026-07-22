UBS stuft BP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Seit April habe der Aktienkurs um zehn Prozent nachgegeben, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Mittwoch. Gründe seien der Rücktritt des Chairman und gesunkene Ölpreise. Den Pfad zum Abbau der Verschuldung verfolge der Öl- und Gaskonzern jedoch weiter und die Qualität der Konzernanlagen verbessere sich./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 6,298EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,75

Kursziel alt: 6,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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