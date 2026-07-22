Wacker Chemie - Aktie gewinnt kräftig - 22.07.2026

Die Wacker Chemie Aktie notiert aktuell bei 91,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,96 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,13 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wacker Chemie Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 91,15€, mit einem Plus von +5,96 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Wacker Chemie ist ein Spezialchemie- und Materialkonzern mit Fokus auf Polysilicium, Silikone, Polymere und Biotech-Produkte. Hauptabnehmer sind Halbleiter-, Solar-, Chemie-, Bau- und Konsumgüterindustrie. Starke Position im Polysilicium- und Silikonmarkt. Wichtige Wettbewerber: Dow, Shin-Etsu, Elkem, Evonik, BASF. USP: hohe Reinheit bei Polysilicium, Technologieführerschaft, breite Spezialchemie-Nische.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Wacker Chemie konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,65 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -10,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,17 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +24,76 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Wacker Chemie Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,32 % 1 Monat -13,17 % 3 Monate -7,65 % 1 Jahr +26,74 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Stand: 22.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,71 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Wacker Chemie

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,78 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,62 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,96 %. Covestro verliert -0,17 %

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Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.