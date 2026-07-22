UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Marktplattform des Bierbrauers namens Bees für den Handel zwischen Geschäftskunden könne sich in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wachstumstreiber entwickeln, schrieb Sanjeet Aujla in einer Studie am Mittwoch. Bis 2030 könne Bees ein bis zwei Milliarden US-Dollar zum operativen Ergebnis (Ebitda) beitragen. Derzeit seien es geschätzte 160 Millionen Dollar, ein Prozent des Konzerngewinns./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 72,86EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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