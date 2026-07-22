RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege etwas über seiner und über der Konsensschätzung, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Gleiches gelte für das bereinigte Nettoergebnis des spanischen Versorgers./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 21,18EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.





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