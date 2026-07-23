Hochgradige Bohrergebnisse bestätigen Potenzial!

- Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Mining Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Discovery Mining Ltd.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.07.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Schon des Öfteren berichteten wir über die erfolgreiche Transformation der Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) (vormals Discovery Silver) vom Projektentwickler zum produzierenden Edelmetallunternehmen. Im ersten Quartal 2026 produzierte Discovery 60.269 Unzen Gold und wies zum 31. März 2026 eine Gesamtliquidität von 634,9 Mio. USD aus. Hinzu kam am 1. Juni 2026 der Abschluss der Übernahme der Kidd-Operations. Damit verfügt das Unternehmen über eine belastbare operative und finanzielle Basis, um seine Wachstumspläne weiterzuverfolgen. Zugleich arbeitet Discovery daran, die Produktionsbasis langfristig auszubauen.

Genau an diesem Punkt setzen die jüngsten Explorationsmeldungen an. Die am 23. April und 21. Juli 2026 veröffentlichten Ergebnisse aus dem Porcupine-Komplex zeigen hochgradige Abschnitte und breite mineralisierte Zonen. Sie stützen die Annahme des Unternehmens, dass in der Nähe der laufenden Betriebe und der bestehenden Infrastruktur weiteres Ressourcenpotenzial vorhanden sein könnte.

Hochgradige Treffer bestätigen die Qualität der Lagerstätten

Mit dem Abschluss der Porcupine-Übernahme am 15. April 2025 erhielt Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) neben laufender Goldproduktion und bestehenden Verarbeitungsanlagen Zugang zu einem der traditionsreichsten Goldreviere Kanadas. Seit 1910 wurden im Porcupine-Komplex und im Timmins-Camp rund 70 Millionen Unzen Gold produziert. Die Region zählt damit zu den bedeutendsten Goldbergbaugebieten Nordamerikas.

Ein erheblicher Teil des Reviers wurde bereits vor Jahrzehnten entwickelt. Moderne dreidimensionale Lagerstättenmodelle, eine höhere Bohrdichte und weiterentwickelte geophysikalische Verfahren ermöglichen heute eine präzisere Untersuchung bekannter Strukturen und bislang weniger intensiv erkundeter Zielgebiete. Darin sieht das Management zusätzliches Potenzial.

Für 2026 plant Discovery im Porcupine-Komplex ein Explorationsprogramm von bis zu 285.000 Bohrmetern. Ziel ist es, bekannte Mineralisierungszonen in der Tiefe und entlang des Streichens zu erweitern, Ressourcen zu bestätigen und neue Zielgebiete systematisch zu prüfen. Vorhandene Straßen, Stromversorgung, Mühlen und Bergbauanlagen könnten bei einer späteren Entwicklung Vorteile bieten. Ob und zu welchen Kosten neue Mineralisierungszonen erschlossen und in die Minenplanung integriert werden können, müssen jedoch weitere Bohrungen, technische Studien, Genehmigungen und Investitionsentscheidungen zeigen.

Die Unternehmensmeldung vom 23. April 2026 umfasste Ergebnisse aus 143 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 44.740 Meter, die zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 abgeschlossen wurden. Die Bohrungen dienten der Umwandlung und Erweiterung bestehender Ressourcen sowie der Prüfung neuer Zielgebiete.

Die Nachrichtenlage entwickelte sich anschließend weiter: Am 21. Juli 2026 meldete das Unternehmen bei Pamour weitere Ergebnisse aus 47 Bohrlöchern über insgesamt 11.003,4 Meter. Zu den ausgewählten Abschnitten zählen 3,05 g/t Gold über 30,0 Meter im zentralen Tagebaubereich, 11,54 g/t Gold über 5,1 Meter bei Pamour West und 17,36 g/t Gold über 5,9 Meter am Keora-Trend.

Nach Unternehmensangaben ist das mineralisierte System inzwischen über rund 4,0 Kilometer nachgewiesen und weiterhin offen. Die angegebenen Längen sind Bohrkernlängen, die tatsächlichen Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt.

Bei Hoyle Pond lieferte die S-Zone mehrere hochgradige Abschnitte. Dazu zählen 13,52 g/t Gold über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 9,1 Metern sowie 45,77 g/t Gold über 4,1 Meter, einschließlich 133,0 g/t Gold über 0,6 Meter. Ein weiterer Abschnitt ergab 5,69 g/t Gold über 8,5 Meter. Nach Einschätzung des Unternehmens stützen diese Ergebnisse die Fortsetzung der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe.

Quelle: Discovery Silver Corp. (heute Discovery Mining Ltd.)

Auch TVZ zählt nach Angaben des Unternehmens zu den wichtigen Wachstumsprojekten im Porcupine-Komplex. Dort wurde der bislang höchstgradige Bohrabschnitt des Projekts mit 72,46 g/t Gold über eine Bohrkernlänge von 3,8 Meter, einschließlich 770,0 g/t Gold über 0,3 Meter, gemeldet. Daneben wurden breite mineralisierte Abschnitte durchschnitten, darunter 4,23 g/t Gold über eine Bohrkernlänge von 55,0 Meter.

Quelle: Discovery Silver Corp. (heute Discovery Mining Ltd.)

Aussagekräftig ist nicht nur ein einzelner hochgradiger Abschnitt, sondern auch die Verteilung der Ergebnisse. Mineralisierte Abschnitte wurden an mehreren Standorten bestätigt, darunter Hoyle Pond, TVZ, Pamour West, die North Contact Zone und zuletzt der Keora-Trend. Nach Interpretation des Unternehmens deutet dies darauf hin, dass bekannte Systeme entlang des Streichens und in größere Tiefen weiterverfolgt werden können. Der genaue Umfang muss durch zusätzliche Bohrungen und aktualisierte Ressourcenmodelle bestimmt werden.

Bei etablierten Bergbaubetrieben kann die räumliche Kontinuität der Mineralisierung wirtschaftlich relevant sein. Lassen sich einzelne mineralisierte Bereiche durch weitere Bohrungen belastbar miteinander verbinden, könnten zusätzliche Ressourcen abgegrenzt werden.

Fazit: Erfolgreiche Exploration stärkt die Zukunftsperspektiven!

Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) verbindet laufende Produktion mit gezielter Exploration in der Nähe bestehender Betriebe. Diese Strategie eröffnet die Chance, die Ressourcenbasis organisch zu erweitern und vorhandene Infrastruktur effizienter zu nutzen.

Damit ergibt sich ein breiteres operatives und projektbezogenes Profil: laufende Goldproduktion, organisches Explorationspotenzial und strategische Infrastruktur im Timmins-Camp treffen auf das zu 100 % gehaltene Silberentwicklungsprojekt Cordero in Mexiko. Diese Kombination schafft mehrere mögliche Entwicklungspfade, bleibt jedoch von der erfolgreichen Umsetzung der jeweiligen Arbeitsprogramme abhängig.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Primärquellen (Stand: 22.07.2026): Discovery Silver Corp., „Excellent Drill Results Confirm Growth Potential at Porcupine“, 23.04.2026; Discovery Mining Ltd., „Discovery Confirms Presence of Large-Scale Deposit at Pamour“, 21.07.2026.

Weitere Unternehmensquellen: „Discovery Reports Solid Earnings and Cash Flow in Q1 2026“, 14.05.2026; „Discovery Completes Acquisition of Kidd Operations“, 01.06.2026; „Discovery’s New Name Receives TSX Approval“, 01.07.2026; „Discovery Completes Acquisition of Porcupine Complex“, 16.04.2025.

Technische Grundlage: „Porcupine Complex, Ontario, Canada NI 43-101 Report on Preliminary Assessment“, Stichtag 13.01.2025; abrufbar über das Emittentenprofil auf SEDAR+ sowie über www.dsvmining.com. Ergänzend: SRC-Rohstoff-Reports und eigene redaktionelle Einordnung.

Technischer Hinweis: Sämtliche Analysewerte der zugrunde liegenden Meldungen werden vom Unternehmen ungekürzt angegeben. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden für die Unternehmensmeldungen von Eric Kallio, P.Geo., Senior Vice President Exploration, Kara Byrnes, P.Geo., Vice President Exploration and Geology – Porcupine, und Craig Yuill, P.Geo., Exploration Manager, als qualifizierten Personen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Diese Prüfung bezieht sich auf die Unternehmensmeldungen, nicht auf die redaktionelle Einordnung dieses Artikels.

Dieser Werbeartikel wurde von einem freien Journalisten, für die Swiss Resource Capital AG erstellt und am 22.07.2026 fachlich sowie redaktionell aktualisiert.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; Betriebs-, Kosten-, Integrations- und Ausführungsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und Finanzierungsrisiken. Wesentliche Chancen: laufende Goldproduktion; umfangreiches Explorationsprogramm; vorhandene Infrastruktur; zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Kidd und das Cordero-Projekt. Chancen und Risiken sind nicht symmetrisch und können sich wesentlich verändern.

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