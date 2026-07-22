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    Kurz vor den Zahlen

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    RTX treibt Zukunft der Luftfahrt voran – und setzt ein starkes Zeichen

    RTX meldet Fortschritte bei Hybrid-Elektroflugzeugen und eine starke Nachfrage nach GTF-Triebwerken. Die Entwicklungen sollen die Luftfahrt effizienter machen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hybrid-Antriebe im Labor erfolgreich getestet
    • Komponenten an Airbus zur Integration übergeben
    • Pratt & Whitney meldet über 800 GTF-Bestellungen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Kurz vor den Zahlen - RTX treibt Zukunft der Luftfahrt voran – und setzt ein starkes Zeichen
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Das US-amerikanische Rüstungs- und Verteidigungsunternehmen RTX hat kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag mehrere Fortschritte im Luftfahrtgeschäft bekannt gegeben. Wie die Konzerntochter Collins Aerospace, Zulieferer von elektronischen und elektrischen Systemen für die Luft- und Raumfahrt, mitteilte, wurden integrierte Labortests für das von der Europäischen Union geförderte Clean-Aviation-Projekt SWITCH erfolgreich abgeschlossen.

    Die Hybrid-Elektro-Antriebssysteme wurden im Entwicklungszentrum "The Grid" in Rockford im US-Bundesstaat Illinois gemeinsam mit simulierten Flugzeug- und Triebwerkssystemen getestet. Nun werden die Komponenten an Airbus übergeben. Dort folgen weitere Integrationstests auf Flugzeugebene. Im Fokus stehen unter anderem das Flugzeugdesign, die Batterieschnittstellen und das Energiemanagement.

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    "Dies ist der größte integrierte Systemtest, der seit der Eröffnung von The Grid im Jahr 2023 dort durchgeführt wurde", sagte Kristin Smith, Vice President Electric Power Systems bei Collins Aerospace. Durch die Kombination eigener Technologien und einer engen Zusammenarbeit mit der Industrie zeige das Unternehmen, "wie hybrid-elektrische Systeme den Treibstoffverbrauch bei Flugzeugen der nächsten Generation erheblich senken können".

    Partner treiben die Entwicklung voran

    An dem Projekt arbeiten mehrere Unternehmen zusammen. Die RTX-Tochter Pratt & Whitney, Hersteller von zivilen und militärischen Flugzeugtriebwerken, lieferte unter anderem den Hybrid-Elektro-Triebwerkscontroller, Airbus steuerte die Schnittstelle zum Energiemanagement des Flugzeugs bei und GKN Aerospace entwickelte das Hochspannungs-Verkabelungssystem.

    Anschließend soll The Grid das ebenfalls von Airbus geführte LEIA-Projekt unterstützen. Dabei entwickelt Collins Aerospace unter anderem elektrische Motoren, Steuerungen sowie Hochspannungs- und Energieverteilungssysteme für künftige Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge.

    Auch Clean Aviation sieht die Projekte als wichtigen Schritt. "SWITCH und LEIA sind unverzichtbare Bausteine, um hybrid-elektrische Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge Wirklichkeit werden zu lassen", sagte Pierre Durel, Projektverantwortlicher bei Clean Aviation. Die Ergebnisse der Demonstrationstests werden für 2027 erwartet.

    Mehr als 800 neue GTF-Bestellungen

    Parallel meldete Pratt & Whitney eine anhaltend hohe Nachfrage nach ihren GTF-Triebwerken. Seit Jahresbeginn 2026 gingen nach Unternehmensangaben mehr als 800 Bestellungen und Absichtserklärungen ein. Zu den Kunden zählen unter anderem British Airways, Finnair, AirAsia und VietJet. Insgesamt summieren sich die Bestellungen und Zusagen weltweit inzwischen auf mehr als 14.000 Triebwerke von über 90 Kunden.

    "Wir verzeichnen eine starke Nachfrage nach dem GTF-Triebwerk und ein anhaltendes Vertrauen in den Mehrwert, den es den Kunden bietet", sagte Rick Deurloo, Präsident des Geschäftsbereichs Commercial Engines bei Pratt & Whitney. Das neue GTF-Advantage-Triebwerk soll noch im Laufe des Jahres in Dienst gestellt werden und unter anderem eine bis zu doppelt so lange Einsatzzeit am Flügel sowie eine branchenführende Kraftstoffeffizienz bieten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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