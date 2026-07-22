Porsche kratzen nach doppelter Hochstufung an 50-Tage-Linie

Das Bankhaus Metzler hatte Porsche AG zuvor im Zuge eines Analystenwechsels gleich um zwei Schritte von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 64 Euro mehr als verdoppelt. Der neue Chef Michael Leiters wandle den Sportwagenhersteller in ein kleineres, aber besseres Unternehmen um, schrieb der für die Porsche-Aktie neu zuständige Analyst Daniel Schwarz.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Analystenkommentar hat am Mittwoch die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG beflügelt. Der Kurszuwachs von zuletzt 3,4 Prozent auf 46,26 Euro brachte das Papier wieder bis an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend heran. Im MDax der mittelgroßen Börsenwerte lag Porsche damit auf dem zweiten Platz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Jahr 2027 könnte ein leichter Volumenrückgang durch eine starke Preisgestaltung sowie Kostensenkungen und weniger negative Sondereffekte mehr als ausgeglichen werden, hieß es. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, dürfte der Markt über das Jahr 2027 hinausblicken und die Rückkehr zu Wachstum sowie noch höhere Erträge im Jahr 2028 einpreisen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg liegen die Aktien der Porsche AG 2026 auch wieder leicht im Plus. Damit halten sie sich bislang besser als die Branche. Zum Vergleich: Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts liegt im bisherigen Jahresverlauf knapp 17 Prozent im Minus./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 31.964 auf Ariva Indikation (22. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +7,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,04 %. Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,14 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -12,15 %/+26,42 % bedeutet.





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