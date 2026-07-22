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    Aktien Europa

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    Leichte Gewinne - 'Anleger blenden geopolitische Risiken aus'

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Märkte im Plus trotz Ölpreisdruck
    • EuroStoxx und SMI leicht im Plus FTSE stärker
    • Airbus stark Ölsektor robust Techwerte schwach
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - 'Anleger blenden geopolitische Risiken aus'
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas zugelegt. Trotz weiter steigender Ölpreise und des anhaltenden Schlagabtauschs zwischen den USA und dem Iran präsentierten sich die Märkte damit vergleichsweise stabil.

    "Die Anleger blenden geopolitische Risiken derzeit aus und wetten darauf, dass starke Quartalszahlen alle anderen Sorgen überstrahlen", beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Lage. Er warnte aber zugleich: "Das kann gutgehen - muss es aber nicht."

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    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte am Mittag um 0,13 Prozent auf 6.293,77 Punkte. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,13 Prozent auf 14.317,32 Punkte zu. Der britische FTSE 100 zog um ein Prozent auf 10.688,39 Punkte an.

    Die Investoren zeigten sich zum einen durch die angekündigten innenpolitischen Maßnahmen des neuen Premierministers Andrew Murray Burnham positiv beeindruckt und der Gesamtmarkt bekomme zudem durch die etwas besser als befürchteten Verbraucher- und Erzeugerpreise in Großbritannien Unterstützung, merkte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets an.

    Von den anhaltenden Risiken für den Gesamtmarkt zeugte allerdings die Stärke des Ölsektors, der damit auf den anhaltenden Anstieg der Ölpreise reagierte. Die elfte Nacht in Folge hatten die USA den Iran angegriffen.

    Auch Versorger präsentierten sich stabil. Aktien des Schwergewichts Iberdrola lagen dabei leicht im Plus. Der spanische Energiekonzern war im zweiten Quartal wieder gewachsen. Gewinnseitig lief es für das Unternehmen noch besser. Etwas gebremst wurde der Kurs durch die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna. Die Analysten der kanadischen RBC bezeichneten diese als kostspielig.

    Bankenwerte waren ebenfalls gefragt. Die spanische Santander hatte im zweiten Quartal dank höherer Zinsen und anderer Erträge Kurs auf mehr Gewinn im Gesamtjahr gehalten. Beim Gewinn übertraf sie durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Aktie kletterte nach holperigem Start um 1,4 Prozent.

    Ein Ausrufezeichen mit sechs Prozent Aufschlag setzten Airbus . Der weltgrößte Flugzeugbauer nimmt sich dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor.

    Am Ende des Feldes lagen die Technologiewerte. Bei Halbleiteraktien war die jüngste Erholungswelle ausgelaufen, womit es wieder zu Abgaben kam.

    Prosus fielen unterdessen um 4,2 Prozent. Hier wirkten sich die deutlichen Abgaben der Beteiligung Tencent negativ aus./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 12,04 auf Tradegate (22. Juli 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,28 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 245,00Euro was eine Bandbreite von -3,40 %/+18,33 % bedeutet.





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