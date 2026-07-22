Kreise
Frei soll Unionsfraktionschef werden
Für Sie zusammengefasst
- Thorsten Frei als neuer Unionsfraktionsvorsitzender
- Merz und Söder einigten sich auf den Vorschlag
- dpa berichtete aus Unionskreisen Bild hatte zuvor berichtet
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) soll neuer Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag werden. Auf diesen Vorschlag verständigten sich die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unionskreisen erfuhr. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet./mfi/DP/mis
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