Goldpreis legt erneut zu

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Mittwoch trotz steigender Ölpreise an seine Vortagsgewinne angeknüpft. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.115 US-Dollar gehandelt. Das waren 36 Dollar mehr als am Vortag. Zeitweise stieg die Notierung bis auf 4.141 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem 7. Juli.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und den USA setzten sich unterdessen fortsetzen. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. Damit sollten die Möglichkeiten des Landes geschwächt werden, Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus anzugreifen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom mit. Es ist die elfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.