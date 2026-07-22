Außenminister von USA und Russland wollen sich treffen

MANILA/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben für Donnerstag ein Gespräch am Rande des Asean-Außenministertreffens in Manila angekündigt. Das Treffen werde trotz der gespannten Beziehungen zu den USA "auf jeden Fall nützlich" sein, sagte Lawrow nach Angaben staatlicher russischer Medien.

Rubio sagte vor Journalisten, er habe Lawrow bereits am Dienstag kurz gesprochen, und bestätigte das Treffen für Donnerstag. Die Außenminister hatten sich zuletzt im Juli 2025 in Malaysia gesehen - ebenfalls im Rahmen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.