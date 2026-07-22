BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 478,2EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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