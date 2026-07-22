JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick für das Gesamtjahr habe der spanische Versorger daraufhin aber nicht erhöht. Das könne den Aktienkurs etwas belasten. Der angekündigte Zukauf in Finnland sei strategisch richtig, aber kostspielig./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 21,31EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte