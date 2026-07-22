JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. In einem Gespräch mit Managern des Unternehmens habe ein optimistischer Ton geherrscht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Medizinkonzern dürfte sich qualitativ zu den Margen des Klinikbetreibers Helios äußern und eine Investorenveranstaltung der Sparte klinische Ernährung im zweiten Halbjahr ankündigen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 43,50EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,60

Kursziel alt: 56,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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